РИАМО - 14 сен. Последние мигранты выехали из общежития в селе Бужаниново Сергиево-Посадского округа Подмосковья, где ранее изнасиловали и убили 67-летнюю пенсионерку, сообщает «360».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев распорядился незамедлительно закрыть общежитие для мигрантов после резонансного преступления.

Тело женщины с признаками насильственной смерти обнаружили 13 сентября в лесополосе около СНТ «Магистраль 2». Подозреваемых в совершении преступления задержали по горячим следам, ими оказались двое граждан Таджикистана.

Возбуждено дело по статьям УК РФ «Умышленное убийство» и «Изнасилование группой лиц по предварительному сговору».

Следствие проверит информацию о причастности подозреваемых к совершению других преступлений, а также законность их нахождения на территории России.

В скором времени в отношении мужчин будет избрана мера пресечения. Следствие назначило ряд экспертиз, проводится допрос свидетелей.