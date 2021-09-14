РИАМО - 14 сен. В столице завершают капитальный ремонт в доме по индивидуальному проекту у Амбулаторного пруда на улице Самеда Вургуна, сообщили РИАМО в пресс-службе фонда капитального ремонта города Москвы.

Многоэтажка была возведена в 1960-м году по индивидуальному проекту. Это кирпичный дом в семь этажей и в два подъезда. Исторически здание располагалось в Амбулаторном переулке, но в 1976 году часть его преобразовали в новую улицу длиной всего в 359 метров.

Перекрытия дома выполнены из железобетона, стены и каркас - из кирпича. Такие дома отличаются хорошей тепло- и шумоизоляцией. Высота потолков - три метра: для домов того года постройки — редкий показатель. Подъезды оборудованы лифтами.

В рамках капитального ремонта в здании уже заменили инженерные системы водоотведения, горячего и холодного водоснабжения, а также теплоснабжения. Выполнен ремонт подвальных помещений.

В прошлом году был выполнен ремонт фасада, в рамках которого заменили входные группы, отремонтировали цоколь, заменили отливы. Кирпичные стены тщательно очищены и обработаны противогрибковым составом. Особое внимание уделялось швам. Их качественный ремонт - залог хорошего микроклимата в квартирах.

Завершается ремонт инженерных сетей электроснабжения, в рамках которого установят распределительные электрощитки с устройствами защитного отключения — дифференциальными выключателями для предотвращения возгорания и защиты людей от поражения электричеством при неисправностях оборудования и утечках тока.

Чем капитальный ремонт отличается от текущего>>