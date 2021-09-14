РИАМО - 14 сен. Столичный завод плавленых сыров «КАРАТ» приступил к строительству современного производственного комплекса в зоне опережающего экономического развития в Тольятти. Это первая региональная площадка предприятия. Объем инвестиций в проект составит более 10 млрд рублей, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Промышленность столицы сегодня развивается хорошими темпами: растет индекс промышленного производства, положительную динамику показывает экспорт товаров и услуг, на многих заводах идет модернизация и обновление производственных линий. Московские компании выходят на новые рынки и развивают свои производства за пределами столицы. Мы видим, что глобально они конкурентоспособны», - сказал заммэра.

Он добавил, что сегодня в Москве работают порядка 240 предприятий пищевой промышленности, в их числе завод плавленых сыров «КАРАТ» – один из крупнейших производителей молочных продуктов в городе. В этом году предприятие получило статус промышленного комплекса, что дает ему ряд налоговых льгот и позволяет вкладывать сэкономленные средства в дальнейшее развитие своих производственных площадок.