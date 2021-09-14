РИАМО - 14 сен. В 2021 году москвичи и гости города воспользовались машинами каршеринга 34,2 млн раз, сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы.

По данным аналитического агентства «Автостат», Москва является первым городом в мире по парку краткосрочной аренды машин (каршеринга).

На сегодняшний день в мегаполисе работает около 28 тыс. автомобилей каршеринга, в том числе несколько десятков электромобилей. Каждый год количество активных пользователей каршеринга в столице увеличивается на 12-15%. На данный момент их свыше 1 млн человек.

На каждом авто каршеринга совершается в среднем 6 поездок ежедневно. Средняя длина поездки составляет 16 км, продолжительность – 37 минут, средний чек – 321 рубль.

Проведенные опросы показали, что большинство москвичей, не планирующих покупать личную машину (71%), утверждают, что на их решение повлияло развитие каршеринга в городе.

Почти половина тех, кто планирует покупку машины (47%), могут отказаться от ее приобретения при условии дальнейшего развития и повышения качества услуг каршеринга.

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