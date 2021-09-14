РИАМО - 14 сен. В Подмосковье в отношении нарушителей порядка должны приниматься самые жесткие меры. Внимание нужно уделить тем городам, где проживают компактно мигранты, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Во вторник губернатор Андрей Воробьев провел оперативное совещание с руководителем ГСУ СК России по Московской области Александром Стариковым и начальником ГУ МВД России по Подмосковью Виктором Пауковым.

«Я прошу уделить внимание тем городам, где проживают компактно мигранты. Безусловно, взять на жесткий контроль. Нам важно проанализировать в целом ситуацию и снять тревогу, которая справедливо у людей складывается», — сказал Воробьев.

Он добавил, что в Московском регионе работает большое количество мигрантов.

«Они приезжают для того, чтобы зарабатывать, кормить семьи, рабочая сила нам нужна. Но те, кто нарушает закон, должны быть выдворены отсюда. Им места нет в Подмосковье», — подчеркнул губернатор.

Ситуация в Сергиево-Посадском округе

На совещании обсудили ситуацию в Сергиево-Посадском округе. Ранее в поселке Бужаниново задержали двоих граждан одного из соседних государств, обвиняемых в изнасиловании и убийстве 67-летней женщины.

«Циничное, жесткое преступление. Я знаю, что и председатель Следственного комитета (Александр Бастрыкин – ред.) дал Вам, Александр Юрьевич (Стариков – ред.), соответствующее поручение. У жителей вызывает беспокойство, особенно там, где массовое скопление мигрантов. Соответственно в последнее время обращают на себя внимание ситуации, которые были в разных регионах и у нас, в Подмосковье, – Мытищи, Апрелевка, Одинцово. То массовые драки, то другие беспорядки. Нам необходимо, Виктор Кузьмич (Пауков – ред.), обратить внимание», — отметил Воробьев.

Губернатор подчеркнул, что общежитие в Сергиевом Посаде закроют, чтобы такие ситуации не повторялись. Однако важно проанализировать в целом ситуацию и снять тревогу у людей.

«(Нужно – ред.) полностью обезопасить те муниципалитеты, те города, где потенциально эта ситуация тревожит людей. Обратите внимание на жалобы, предложения, я знаю, что наше подразделение по безопасности также сопровождает эту работу. Я очень надеюсь, что подобного больше не повторится», — добавил Воробьев.

Решение вопроса в Подмосковье

Пауков рассказал, что работа в данном направлении ведется. Особенное внимание уделяется тем местам, где происходили беспорядки с участием мигрантов – участники противоправных действий были выдворены за пределы РФ.

«Роман Александрович (Каратаев, зампред правительства региона – руководитель Главного управления региональной безопасности – ред.), нужно проанализировать все жалобы, которые в последнее время поступали. Благодаря «Безопасному региону», видеонаблюдению все те беспорядки, которые случались ранее, правоохранительным блоком сняты, и инициаторы, зачинщики задержаны, выдворены. Эта работа продолжается, но вместе с тем мы должны особое внимание уделить тем местам, где идут у нас стройки, где большое количество мигрантов скапливается, живя в изоляции», — подчеркнул губернатор.