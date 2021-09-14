РИАМО - 14 сен. Размер материальной помощи к 80-й годовщине Битвы под Москвой ветеранам Великой Отечественной войны в столице увеличат в 2 раза, сообщает пресс-служба мэра и правительства города.

Соответствующее распоряжение подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

Размер выплат вырастет вдвое по сравнению с 2019 годом. Таким образом, каждый ветеран получит 40 тыс. рублей.

Деньги получат инвалиды и участники Великой Отечественной войны, участники обороны Москвы, награжденные медалью «За оборону Москвы», участники строительства оборонительных рубежей под Москвой.

Также выплата положена работникам предприятий, организаций и учреждений, военнослужащим, учащимся ремесленных, железнодорожных училищ, школ фабрично-заводского обучения, трудившимся в Москве с 22 июля 1941 г. по 25 января 1942 г.

Получателями выплаты станут 4 тыс. ветеранов.