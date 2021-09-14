РИАМО - 14 сен. Столичное правительство внесло изменения в правила и регламент предоставления услуг каршеринга. Например, внесено требование по интеграции операторов каршеринга в приложение «Московский транспорт», чтобы была возможность бронирования и оплаты авто в приложении, сообщает пресс-служба мэра и правительства города.

Также стали больше максимальные габариты машины каршеринга. Ее длина должна быть не более 495 см, ширина – не более 200 см (ранее – длина была до 470 см, ширина – до 185 см). Такие условия позволят операторам каршеринга расширить модельный ряд авто.

Машины каршеринга в городе теперь должны быть экологического класса не ниже Евро 5 (ранее допускалось использование машин класса Евро 4). Это сделано, чтобы уменьшить объем вредных выбросов в атмосферу города.

Согласно изменениям, вырос максимальный срок аренды машины каршеринга – до 7 календарных дней, а ранее он составлял 24 часа. Таким образом, увеличится привлекательность каршеринга в выходные и праздники.

Также выдача льготных разрешений на парковку для каршеринга была переведена в электронный вид. Такое решение упростит процедуру получения данного документа, уменьшит расход бумаги и число бюрократических процедур.

Каршеринговые компании, которые выполняют регламент предоставления услуг в мегаполисе, получают право льготной парковки авто на платных парковках Москвы.

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