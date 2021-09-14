РИАМО - 14 сен. Следователи Солнечногорска проверяют обвиняемого в попытке изнасиловать 9-летнюю девочку на причастность к аналогичным преступлениям на территории Московской области и других регионов, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Подмосковью.

Инцидент произошел 11 сентября около многоквартирного дома в мкр. Рекинцо. Мужчина похитил у ребенка мобильник и два раза ударил ее по лицу рукой. По данным СК, мужчина планировал совершить в отношении девочки преступление против ее половой неприкосновенности, но его спугнули прохожие. Он вынужден был отпустить девочку.

Следователи обратились ко всем, кто мог стать жертвой преступлений или обладает любыми другими данными об обвиняемом. Сообщить информацию можно по адресу: Московская область, Солнечногорск, ул. Красная, д. 91/1, а также по телефону: 8 (495) 994-06-07.

На данный момент обвиняемый арестован по решению суда. Ранее он неоднократно был судим. Ему назначат судебные экспертизы, включая психолого-психиатрическую.