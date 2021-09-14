РИАМО - 14 сен. С сентября 2016 года Мособлдума провела 153 заседания, на которых депутаты приняли порядка 1,4 тыс. законов, что почти на 30% больше, чем за прошлый созыв. Об этом сообщается в презентации регионального парламента.

Московская областная дума VI созыва начала работу в 2016 году. Полномочия депутатов этого созыва истекают в сентябре 2021 года.

За все время работы депутаты Мособлдумы VI созыва направили в Госдуму 24 законодательные инициативы, 8 из которых стали законами. Также в текущем созыве впервые была введена практика направления обращений президенту, премьер-министру и федеральным органам исполнительной власти. Всего было направлено 9 таких обращений.

Кроме того, за прошедшие 5 лет подмосковные парламентарии приняли от жителей 13 тыс. обращений, почти 80% которых поступили в электронном виде. В топе остаются вопросы экономической и социальной тематики, гражданского права и безопасности, правосудия.

«Дума смогла выйти на новый экспертный уровень – темы, которые мы поднимали все эти годы на своих мероприятиях, касались только самых актуальных вопросов, часто — особо острых проблем, конкретных жалоб жителей. Мы разработали, рассмотрели и внесли десятки и сотни изменений в законы, опять же, касающихся самых важных сфер жизни общества и самых острых проблем жителей Подмосковья. И предметы для законодательного регулирования, темы для наших публичных мероприятий часто подсказывали нам сами жители», - сказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

За VI созыв Мособлдума провела около 2 тыс. мероприятий, что вдвое больше, чем в V созыве. В круглых столах, выездных заседаниях комитетов, слушаниях приняли участие 50 тыс. человек.

В последние годы в работе депутатов был сделан упор на решение точечных проблем на территориях — количество выездных заседаний комитетов выросло на 30%. Также дума усилила работу с молодежью — количество парламентских уроков, экскурсий для школьников и студентов увеличилось на 70%.

Работа депутатов была выстроена на трех приоритетах, это доступность власти, адресная поддержка и «законы для людей». Эффективно выстроить двустороннюю связь с жителями во время пандемии помог переход областного парламента на работу в онлайн-режиме. Данная практика будет использоваться и в дальнейшем.