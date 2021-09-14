РИАМО - 14 сен. Собственники квартир и наниматели жилья по соцнайму могут арендовать у города машино-места в подземных паркингах своего дома и ближайших к нему гаражах сроком на 10 лет. В январе-августе 2021 года москвичи заключили 173 соответствующих соглашения. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«За 8 месяцев 2021 года москвичи оформили с городом 173 договора аренды машино-мест. Сейчас горожанам доступно для аренды еще более 650 мест в паркингах по 13 адресам в районах: Ломоносовский, Крылатское, Южное Медведково, Очаково-Матвеевское, Тропарево-Никулино, Филевский парк, Северное Чертаново, Куркино, Нижегородский. Список доступных для аренды машино-мест регулярно пополняется на основании решения комиссии по вовлечению в оборот объектов недвижимости департамента городского имущества. Стоимость годовой аренды машино-места фиксированная и варьируется от 360 до 8,7 тысячи рублей за квадратный метр, она зависит от площади объекта и его локации, также для льготных категорий граждан предусмотрен единый тариф, действующий на всей территории столицы», – сообщил Владимир Ефимов.

Аренда одного квадратного метра машино-места в пределах Бульварного кольца за год составляет 8,7 тысячи рублей, в промежутке между Бульварным и Садовым – 7,2 тысячи рублей, в поясе между Садовым кольцом и Третьим транспортным – 4,9 тысячи рублей, между ТТК и МКАД – 3,2 тысячи рублей, а за пределами МКАД – 2,4 тысячи рублей. Льготная ставка арендной платы в размере 360 рублей за один квадратный метр в год применяется для всех категорий пенсионеров, ветеранов, инвалидов и родителей детей-инвалидов. Договоры аренды заключаются сроком на десять лет. Оплата взимается ежемесячно.

«Арендованные за восемь месяцев 2021 года машино-места расположены в семи округах столицы: на севере, юге, западе, востоке, северо-востоке, северо-западе и юго-западе», – сообщил руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.