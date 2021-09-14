РИАМО - 14 сен. Популярная российская певица Анна Семенович сообщила, что решила подстраховаться и заморозила свои яйцеклетки, сообщает Газета.ru.

На своей странице в Instagram Семенович рассказала, что в будущем планирует стать матерью. Также певица отметила, что в обществе постоянно осуждают женщин, которые до 40 лет не родили ни одного ребенка.

«Не так давно я прошла процедуру замораживания яйцеклеток, и сегодня — это моя главная подстраховка и уверенность в будущем счастливом материнстве», — написала она.

1 марта этого года Анне Семенович исполнился 41 год.

«От меня родилось около 11 детей»: донор спермы о своем образе жизни>>