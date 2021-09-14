РИАМО - 14 сен. Сотрудники столичной транспортной полиции спасли тонувшую в Москве-реке женщину, сообщает пресс-служба УТ МВД России по ЦФО.

Полицейские линейного отдела МВД России на водном транспорте старший сержант полиции Даниил Игнатов и старшина полиции Михаил Рудь осуществляли патрулирование акватории Москвы-реки на служебном катере для охраны правопорядка.

В районе стадиона «Лужники» под Лужнецким метромостом они увидели тонущего человека и направили судно к месту происшествия. Оказалось, что в воде находится 39-летняя гражданка Кыргызстана, которая держится на поверхности из последних сил.

Подойдя поближе, полицейские бросили утопающей спасательный круг, с помощью специального багра подтащили его к катеру, затем подхватили из реки женщину и подняли на борт.

Незамедлительно оказав доврачебную помощь, транспортные полицейские вызвали скорую, а затем передали пострадавшую медикам, прибывшим к причалу «Воробьевы горы». Женщина доставлена в больницу.

Позже на набережной вблизи Лужнецкого моста была обнаружена сумка с документами и личными вещами пострадавшей.

Сотрудники транспортной полиции, спасшие утопающую женщину, представлены к ведомственным наградам.