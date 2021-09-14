РИАМО - 14 сен. Минцифры РФ подготовило проект, по которому ограничивается использование любых сетей и средств связи во время чрезвычайных ситуаций, сообщает kp.ru.

В тексте проекта сказано, что весной следующего года Минцифры РФ сможет принимать решение о приоритетном использовании сетей связи и средств связи во время ЧС природного и техногенного характера.

В ведомстве объясняют необходимость нововведения тем, что оператор не всегда имеет техническую возможность обеспечить связь участников ликвидации чрезвычайной ситуации.

Таким образом, ведомство сможет приостанавливать и ограничивать пользование сетями связи, чтобы обеспечить взаимодействие правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, а также комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности федеральных органов исполнительной власти.

При этом ограничение услуг связи не должно препятствовать работе и взаимодействию органов, которые участвуют в ликвидации ЧС.