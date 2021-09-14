РИАМО - 14 сен. Столичный суд оштрафовал Facebook еще на 21 млн рублей за отказ удалить запрещенный в России контент, сообщает Федеральное агентство новостей.

Компанию штрафуют уже не в первый раз. Она проходит фигурантом дела по административным правонарушениям по частям 2,4 статьи 13.41 КоАП РФ.

Общая сумма обязательных выплат превышает 90 млн рублей.

Ранее суд в Москве оштрафовал мессенджер Telegram еще на 9 млн рублей за отказ удалить нелегальный в России контент.