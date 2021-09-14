РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 14 сен. Глава Котельников Сергей Жигалкин проверил готовность ЦТП в микрорайоне Белая Дача к началу отопительного сезона. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.
Во вторник совместно с работниками объекта он открыл задвижку для подачи отопления в детский сад «Сказка».
Аналогичные работы начались и на других тепловых пунктах для обеспечения тепла во все учреждения социальной сферы.
Проведена серьезная подготовка: выполнены промывка и очистка подогревателей отопления горячего водоснабжения, ревизия автоматики, контрольно-измерительных приборов насосного оборудования и ряд других работ.
Все центральные тепловые пункты Котельников готовы к пуску теплоносителя, ИТП - к приему теплоносителя.
Было подписано постановление о начале осенне-зимнего периода по запуску отопления в многоквартирные дома с 15 сентября. Жителей просят отнестись с пониманием к периоду пуско-наладочных работ, на запуск системы всегда требуется несколько дней.
По всем вопросам, связанным с подачей тепла, можно звонить в ЕДС ЖКХ округа по номеру телефона: 8(495)178-01-01.
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