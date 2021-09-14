РИАМО - 14 сен. Мэр Москвы Сергей Собянин поддержал установку памятника оперной певице Галине Вишневской на Остоженке, сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы.

Региональный общественный фонд культурных и гуманитарных программ М.Л. Ростроповича получит грант в размере 15 млн рублей на установку монумента. Собянин подписал постановление по данному вопросу.

Памятник появится рядом с Центром оперного пения Галины Вишневской по адресу: улица Остоженка, д.25.

Конкурс на лучший памятник провели еще пять лет назад. Победителем был признан народный художник России Александр Рукавишников.

Высота монумента – 6,7 м. На нем Вишневская предстает во весь рост. Монумент будет выполнен в комбинированной технике из гранита, мрамора и бронзы, будет встроен в нишу главного фасада здания Центра оперного пения на Остоженке.

Памятник планируют открыть 27 марта 2022 года – в день рождения выдающегося музыканта Мстислава Ростроповича (1927-2007), мужа оперной певицы.

Галина Вишневская - советская оперная певица, актриса, театральный режиссер, педагог, народная артистка СССР. Кавалер ордена Ленина и полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством».