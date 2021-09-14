РИАМО (БАЛАШИХА) - 14 сен. Следователем следственного отдела по Балашихе возбуждено уголовное дело по факту убийства женщины, ее тело было обнаружено в лесном массиве, сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Московской области.

12 сентября в лесном массиве, расположенном вблизи микрорайона Кучино подмосковной Балашихи, обнаружено тело женщины с множественными ножевыми ранениями в области груди.

Следователями и криминалистами ГСУ СК России по Московской области проведен осмотр места происшествия, назначены судебно-медицинская и молекулярно-генетические экспертизы.

Кроме того, осуществляются допросы свидетелей, устанавливаются обстоятельства произошедшего, а также местонахождение лица, причастного к совершенному преступлению.