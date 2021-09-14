РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 14 сен. В подмосковных Котельниках для участников проекта «Активное долголетие» проводят занятия по суставной гимнастике, сообщает пресс-служба администрации округа.

Данная гимнастика - отличный способ надолго сохранить здоровье суставов, эластичные связки и прекрасную физическую форму. В основе упражнений лежат плавные растягивающие движения, которые мягко воздействуют на связки и суставы. Комплекс выполняется в комфортном для человека темпе, поэтому риск получить травму сведен к нулю.



Под руководством профессионального тренера выполняется комплекс упражнений.

Занятия проходят по вторникам и пятницам в 11:00 по адресу: Котельники, 1-Покровский проезд, дом №5, ТЦ «Мега Белая Дача», пространство «Культура на высоте».