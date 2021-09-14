РИАМО - 14 сен. В новой Москве запустили первый в России сервис персонализированных перевозок по требованию «По пути», сообщил первый заместитель руководителя столичного Дептранса Роман Латыпов.

Пока сервис будет работать в тестовом режиме в Троицком и Новомосковском административных округах. Пассажиров из четырех районов ТиНАО будут довозить до станции метро «Прокшино».

«Это автобусы, которые динамически выстраивают свой маршрут, исходя из запросов пассажиров через мобильное приложение. То есть каждый тестировщик в своем мобильном приложении может выбрать точку, где он находится, туда через какое-то время подъезжает автобус и довозит его до ближайшей станции метро», - отметил Латыпов.

По его словам, спрос на услугу огромный.

«Когда мы объявили сбор участников, мы хотели первоначально собрать 500 человек. При этом 500 человек мы нашли меньше чем за сутки. И приняли решение дополнительно собрать еще 500 человек», - рассказал Латыпов.

При этом набор еще идет. Зарегистрироваться можно на едином транспортном портале. На время тестирования цена услуги составляет 1 рубль.

Регистрация и вызов осуществляется через мобильное приложение «Московский транспорт».

«Мы считаем, что данный сервис будет востребованным, потому что он дает то удобство, которое дает такси. Можно доехать в любое удобное время до станции метрополитена, но при этом он (сервис - ред.) значительно дешевле такси», - сказал Латыпов.

Он напомнил, что в новой Москве автобусы ходят не так часто, как в центре города, поэтому этот сервис является большим подспорьем для местных жителей.