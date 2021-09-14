РИАМО - 14 сен. Порядка 5 тыс. саженцев деревьев и кустарников высадили жители Реутова в первые дни календарной осени в рамках экологического субботника, сообщает пресс-служба главы администрации городского округа Станислава Каторова.

«Жители Реутова активно поддержали объявленную на сентябрь подмосковную акцию «Наш лес. Посади свое дерево», высадив вместе с УК и представителями жилищно-коммунального хозяйства порядка 5 тысяч деревьев и кустарников. Дополнительно, по просьбам реутовчан, будут озеленены городские микрорайоны 10 и 10А», - говорится в сообщении.

Старт акции был дан на новом участке улицы Октября, который был открыт для движения накануне. Здесь высадили первые 19 кленов, всего до конца осени вдоль автодороги появится более сотни крупномерных деревьев.

Как рассказала постоянный участник экологической акции жительница Реутова, единственная в мире 17-кратная чемпионка международных лыжных марафонов, легкоатлетка Людмила Колобанова, благодаря таким мероприятиям, город успел заметно преобразиться.

«Высаженные в ходе прошлогодних акций деревья и кустарники прижились, подросли и сегодня радуют жителей и гостей нашего города. А сами экосубботники сплачивают всех: школьников и студентов, представителей общественных организаций и пенсионеров, все они трудились слаженно и дружно», - сказала Колобанова.

Участниками традиционной осенней акции мог стать любой желающий. Большая часть высаженных деревьев - липы, клены, дубы и ели. Во дворах домов сажали фруктовые деревья: вишни и сливы, на муниципальных площадках - декоративные деревья и кустарники.

Первая акция «Наш лес. Посади свое дерево» прошла в 2014 году одновременно во всех муниципалитетах Подмосковья. В ней участвовали около 100 тысяч человек. В прошлом году «экологический субботник» проходил с 7 по 30 сентября в рамках всероссийской кампании «Сохраним лес».