РИАМО - 14 сен. В аэропорту Домодедово продолжают поиски собаки Евы, область поиска сузили. У хозяйки собаки запросили информацию о любимых лакомствах животного, их оставят в точках прикорма, сообщает пресс-служба аэропорта.

Ранее камеры видеонаблюдения зафиксировали, что собака выбежала из переноски до погрузки на рейс. Осмотр переноски показал, что питомец перегрыз защитный хомут. Механических повреждений на переноске не было.

Всем сотрудникам аэродромной службы направлена фотография собаки Евы. Собаки кинологической службы обследовали переноску и находившуюся в ней пеленку, чтобы попробовать взять след Евы.

К поискам также присоединилась родственница хозяйки. Ее включили в оперативную группу, рассказали обо всех предпринятых мерах и показали территорию поиска.

Специалисты в первую очередь информируют хозяйку Евы о новых шагах для поиска питомца.