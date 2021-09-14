РИАМО - 14 сен. Губернаторскому проекту «Активное долголетие» 1 октября исполнится 2 года. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил работу клуба проекта в Красногорске и выслушал пожелания участников, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

В регионе работают 63 клуба «Активного долголетия», где пожилые жители могут заниматься спортом, творчеством, узнавать много интересного и полезного, ездить на экскурсии.

«Очень важный проект. Как сейчас говорят, он «зашел», пользуется большой популярностью среди старшего поколения. Мы видим, что каждый год в нем участвует все больше людей, и нам очень важно наполнить его содержанием. Нужны разнообразные активности – и на свежем воздухе, и внутри здания», – сказал Воробьев.

Он добавил, что большой запрос есть и на экскурсии. Так как экскурсии являются продолжительными мероприятиями, то нужно позаботиться о качестве транспорта, его безопасности, комфорте, о питании.

«Знаю, что многие главы территорий создают все необходимые условия для этого», – подчеркнул губернатор.

«Активное долголетие» в Красногорске

Клуб в Красногорске работает с февраля прошлого года. Там есть бассейн. В клубе проводятся разнообразные творческие и физкультурные занятия. Участникам проекта помогают освоить компьютер, знакомят их с онлайн-сервисом «Умная платежка», порталом госуслуг. Действует в клубе и пункт вакцинации.

«Через месяц мне исполнится 81 год. После смерти мужа никуда не хотела выходить, но дочь и ее подруга привели меня сюда буквально за руку. И я совсем не жалею. Хожу на суставную и дыхательную гимнастики, скандинавскую ходьбу, плавание. Хочу научиться вязать», – рассказала посетительница клуба «Активное долголетие» Любовь Песчанская.

Развитие «Активного долголетия»

В клубах проекта в регионе занимаются более 75 тыс. человек. С 1 октября в них смогут приходить все жители старшего возраста без предварительной заявки. Зачислять будут автоматически по достижении женщинами 55 лет, мужчинами – 60 лет. По просьбам участников клубов будут организованы новые активности: кулинарное мастерство, командные виды спорта. Будут организовывать лекции по финансовой грамотности, чтобы защитить людей от мошенников.

На сайте dolgoletie.mosreg.ru появятся личные кабинеты. Будет создан новые раздел «Долголетие-онлайн». Там будут показывать ролики и трансляции занятий.