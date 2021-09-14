РИАМО - 14 сен. Свыше 2,3 млн заявок на онлайн-голосование 17-19 сентября подали жители столицы. В настоящий момент все заявки проходят проверку, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Горожане могли подать заявку на дистанционное электронное голосование на портале mos.ru и портале госуслуг. Сейчас проходит финальный подсчет заявок.

В ходе трехдневного голосования жители смогут выбрать депутатов Госдумы, а в ряде районов – Мосгордумы. Также в районе Щукино состоятся выборы муниципальных депутатов.

Накануне голосования москвичи получат итоговое сообщение о том, смогут ли они проголосовать онлайн. Информация поступит в СМС, по электронной почте и в уведомлениях на портале mos.ru.

Те, кто проголосовал онлайн, будут участвовать в розыгрыше программы «Миллион призов». Среди избирателей разыграют квартиры в Москве и автомобили.