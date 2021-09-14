РИАМО - 14 сен. Входную группу отремонтировали на автовокзале в Раменском, также установили новые экраны с расписанием. Автовокзал вошел в список первоочередных объектов, где пройдет реновация, сообщает пресс-служба регионального Минтранса.

В области идет ремонт 14 автовокзалов и автостанций «Мострансавто». Работы проводят по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. Ремонт проведут в несколько этапов. Реновация закончится в следующем году.

В Раменском уже выполнен 1-й этап. Работы велись без закрытия объекта с учетом сохранения необходимого уровня комфорта и безопасности пассажиров.

Здесь установили новые экраны с расписанием, выполнили ремонт входной группы, заменили освещение в зале ожидания и на перронах. Также привели в порядок бордюры, лавочки, урны, опоры металлоконструкций, провели комплексную уборку прилегающей территории.

До конца года на автовокзале проведут и другие обновления.