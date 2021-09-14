РИАМО - 14 сен. В Москве 13 сентября температура воздуха поднялась до +24…+27 градусов, до следующего лета такой жары в городе уже не будет, сообщается на сайте «Метеовести».

Во вторник температура в столице уже не превышает +14 градусов. На пик похолодание выйдет 15-16 сентября, в эти дни также пройдут небольшие дожди. Столбики термометров не поднимутся выше +11 градусов.

Как отметили синоптики, с каждым днем в Москве становится все холоднее, температура соответствует началу октября. В начале следующей недели в Московском регионе ожидаются сильные дожди.

Ранее главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что похолодание задержится в Москве примерно до середины следующей недели, после этого погода начнет улучшаться.

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