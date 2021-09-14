РИАМО - 14 сен. Больше всего случаев коронавируса за сутки в Подмосковье выявили в Одинцовском округе (71) и Раменском округе (62), по всей области за сутки выявили 796 случаев, сообщает региональный штаб по ситуации с инфекцией.

По 42 новых случая выявили в Клину и Мытищах, 41 - в Солнечногорске, 36 - в Люберцах, 33 - в Воскресенске, 32 - в Домодедове, 29 - в Балашихе, по 28 - в Королеве, Красногорске, 27 - в Истре, по 25 случаев выявили в Дмитрове, Чехове, 23 - в Подольске, 20 - в Орехово-Зуевском округе.

18 случаев выявили в Серпухове, 16 - в Богородском округе, 14 - в Котельниках, 13 - в Егорьевске, 12 - в Шатуре, по 11 случаев - в Лобне, Электростали, Сергиевом Посаде, во Фрязине.

10 случаев выявили в Ивантеевке, по 9 - в Долгопрудном, Наро-Фоминском округе, Химках, 7 - в Талдоме, по 8 - в Коломне, Щелкове, по 6 случаев выявили в Луховицах, Озерах, по 5 - в Бронницах, Краснознаменске, Пушкине, по 4 - в Кашире, Ступине, Рузе, по 3 случая выявили во Власихе, Жуковском, Павловском Посаде, по 2 случая выявили в Дубне, Можайске, Электрогорске, 1 - в Реутове.

Ни одного случая не выявили в Дзержинском, Зарайске, Красноармейске, Ленинском округе, Звездном городке, Волоколамске, Лотошине, Лыткарине, Лосино-Петровском, Молодежном, Протвине, Пущине, Рошале, Серебряных Прудах, Черноголовке, Шаховской.

С начала пандемии в Московской области выявлено 432 174 случая заражения коронавирусной инфекцией. Скончались 7 984 человека. Выздоровели и выписались 377 998 человек.

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