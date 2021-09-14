РИАМО - 14 сен. Одинцовский округ продолжает реализацию губернаторской программы по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, собственным жильем. 14 сентября новоселами стали еще 12 ребят – ключи и документы на жилье им вручил глава городского округа Андрей Иванов, сообщает пресс-служба администрации округа.

Руководитель муниципалитета сообщил, что до конца года жилье передадут еще 10 юным жителям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

«Сегодня знаковый, радостный день. Вы достигли определенного возраста, и государство выделяет вам квартиры. Мы постарались сделать в них все необходимое – выполнить качественный ремонт, оснастить мебелью, сантехникой и бытовой техникой. Чтобы вы прямо с порога почувствовали комфорт и уют. С большим удовольствием вручаю вам сегодня ключи от квартир и документы. Желаю вам обрести там счастье, благополучие и создать свои семьи. Всего в 2021 году по программе губернатора Андрея Воробьева собственное жилье получат 22 юных жителя муниципалитета», - отметил в беседе с новоселами Андрей Иванов.

Глава Одинцовского городского округа добавил, что все 12 переданных квартир расположены в многоквартирных жилых домах-новостройках. Из них 9 в микрорайоне «Высокие Жаворонки», 3 – в Звенигороде.

В квартирах предусмотрены прихожая, совмещенный санитарный узел, комната, кухня. В помещениях выполнена улучшенная социальная отделка, она включает установку стеклопакетов, замену входной двери на металлическую, установку сантехнического, электрического оборудования и отопительных приборов. Пространство оборудовано новой современной мебелью, кроме того, имеется бытовая техника: холодильник, стиральная машина – автомат, микроволновая печь, утюг.

В рамках реализации губернаторской программы по предоставлению бесплатного жилья детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, с 2014 года квартиры были переданы 139 юным жителям муниципалитета. В 2014 году новоселами стали 16 человек, в 2015 году — 10, в 2016 году — 18, в 2017 году — 14, в 2018 году — 18, в 2019 году — 19, в 2020 году — 32, в 2021 — 12.