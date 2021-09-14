РИАМО - 14 сен. Два пожарных депо, расположенные в новой Москве в поселениях Роговское и Вороновское, введены в эксплуатацию, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

«Вопросы обеспечения безопасности имеют высокий приоритет в работе правительства Москвы. Сегодня в эксплуатацию введены два пожарных депо на четыре машино-места каждое на территории новой Москвы – поселениях Роговское и Вороновское. Это позволит повысить оперативность реагирования пожарных служб на чрезвычайные ситуации», – сообщил заммэра Москвы по вопросом градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

В новых депо есть все необходимое для того, чтобы работа велась эффективно. В зданиях расположены помещения пожарной техники и техобслуживания, пункты связи, комнаты отдыха персонала и так далее.

«Для отработки действий при пожаре в каждом депо сооружена учебно-тренировочная башня со скалодромом», – добавил Бочкарев.

В свою очередь председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко отметил, что разрешения на ввод выданы по итогам всех необходимых проверок.

«На строительстве пождепо в Вороновском и Роговском поселениях Мосгосстройнадзором проведены необходимые инспекционные проверки, включая проверки соблюдения строителями противоэпидемических требований. Специалисты Центра экспертиз по заданию комитета выполнили комплекс лабораторно-инструментальных исследований. Особое внимание уделялось соответствию выполненных работ и применяемых стройматериалов утвержденному проекту», – сообщил он.