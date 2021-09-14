РИАМО - 14 сен. В Московской области активно реализуется проект «Светлый город», на сегодняшний день завершено строительство 138 объектов систем наружного освещения общей протяженностью 146,2 км, сообщает пресс-служба министерства благоустройства региона.

Установлено 6 413 светильников и 4027 опор освещения. Работы ведутся на 200 объектах. Министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин напомнил, что реализацию проекта начали с 2017 года по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

«В прошлом году в связи с пандемией нам не удалось осуществить намеченные планы по устройству систем наружного освещения, поэтому мы реализовываем планы прошлого года в текущем. В рамках данного проекта до конца года будет выполнено устройство наружного освещения на 346 объектах в 38 городских округах, в настоящее время работы завершены на 138 объектах», - сказал Хайкин.

Проект помогает устранить неосвещенные места в регионе, повышает энергоэффективность уличного освещения, создает комфортные условия в местах проведения досуга жителей.

Ежегодно на территории Подмосковья капитально ремонтируются и строятся 600 км новых линий наружного освещения.

С 2017 по 2019 годы построено 3 089 объектов систем наружного освещения, в том числе: 2 120 на улицах, 738 на дворовых территориях, 80 на скверах, 151 объект архитектурно-художественной подсветки. За этот период осуществлено строительство 2 019 км линий систем наружного освещения, установлено 113 тыс. ед. силовых опор и кронштейнов, 132 тыс. ед. энергоэффективных светильников.