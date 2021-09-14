РИАМО - 14 сен. За последние сутки в Подмосковье выявили 796 случаев заражения коронавирусом. С начала пандемии число инфицированных составило 432 174, сообщает региональный оперштаб.

Медики советуют оставаться дома при любых симптомах ОРВИ. В данном случае нужно вызвать врача на дом и не заниматься самолечением.

В регионе продолжается вакцинация от Covid-19. С начала прививочной кампании Подмосковье получило свыше 4 млн доз вакцины, в основном в регион поставляется «Спутник V». Также в область доставляют препараты «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник Лайт».

Ранее СМИ сообщили, что президент России Владимир Путин ушел на самоизоляцию из-за того, что в его окружении выявили зараженных коронавирусом.

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