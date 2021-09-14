РИАМО - 14 сен. Подмосковные врачи вылечили от коронавируса еще 744 пациента, всего инфекцию в регионе победили 377 998 человек, сообщает областной оперштаб по ситуации с Covid-19.

За сутки скончались 10 Covid-пациентов, всего умерли 7984 человека, у которых диагностировали коронавирус.

С начала пандемии в Подмосковье выявили 432 174 случая заболевания.

В медучреждениях Московской области наблюдаются и проходят лечение пациенты из столицы, а также других российских регионов и из-за рубежа.

В регионе продолжается кампания по вакцинации от Covid-19. Подмосковье получило более 4 млн доз вакцины от коронавирусной инфекции.

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