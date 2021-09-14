РИАМО - 14 сен. Двукратный олимпийский чемпион, советский легкоатлет Юрий Седых, специализировавшийся в метании молота, умер на 67-м году жизни. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей.

Седых является обладателем золота ОИ 1976 года в Монреале и 1980 года в Москве. Также он взял бронзу на Играх-1988 в Сеуле.

Седых является чемпионом мира и три раза побеждал на первенствах Европы, на одном из которых побил мировой рекорд: спортсмен метнул молот на 86,74 м. Это достижение никто не смог побить до сих пор.

Также Седых был заслуженным мастером спорта и победителем Игр Доброй воли (1986).