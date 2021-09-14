РИАМО - 14 сен. В начале следующей недели в Подмосковье и столице ожидаются сильные дожди. В области за 3 дня местами может выпасть до 3/4 месячной нормы осадков, сообщил главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

За минувшие сутки в Центральной России уже резко похолодало. Погода перенесла жителей региона из июля в последнюю декаду сентября, и температура воздуха понизилась с плюс 23,1 до плюс 11,7 градуса.

Каждый день холод в Москве будет только усиливаться, столбики термометров опустятся к ночи пятницы до 0 - плюс 5 градусов, а днем температура будет колебаться от плюс 8 до плюс 13 градусов. Такая температура соответствует началу октября.

«Так что московские власти своевременно объявили о начале отопительного сезона», - написал Тишковец в своем аккаунте в Instagram.

В начале следующей недели к похолоданию добавятся затяжные дожди и сильный ветер. В Подмосковье местами может выпасть 3/4 месячной нормы осадков за 3 дня.

Тишковец добавил, что холодная погода сохранится примерно до середины следующей недели, после этого погода начнет улучшаться. В самом конце сентября в регион может прийти бабье лето, температура поднимется до плюс 13-18 градусов.

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