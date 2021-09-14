РИАМО - 14 сен. Среднее профессиональное образование в Московской области пользуется большой популярностью и спросом – в регионе работает около полусотни колледжей. В каждом из них — высокий конкурс на место. Это говорит о востребованности технических профессий и хорошем уровне подготовки в училищах, считает член штаба общественной поддержки партии «Единая Россия», председатель Общественной палаты Московской области, ректор МГИМО Анатолий Торкунов.

«Примерно 50% выпускников подмосковных школ продолжают обучение в училищах профтехобразования. Это обусловлено тем, что в последнее время наблюдается дефицит специалистов со средним специальным образованием по ряду профессий и переизбыток специалистов с высшим образованием. Очень хорошо, что развивается сфера, которая готовит специалистов технических профессий, тем более, что многие из них работают в тесном контакте с крупнейшими российскими и зарубежными компаниями, такими как ВТБ и Сбербанк, аэропорт Шереметьево, завод Mercedes и многие другие», - отметил Анатолий Торкунов.

По его словам, задача партии «Единая Россия» и подмосковных властей сейчас — дальнейшая модернизация подобных учебных заведений, а также тесное сотрудничество с компаниями и инвесторами.

«Все учреждения должны соответствовать современным требованиям и выпускать высококвалифицированные кадры, которые будут востребованы в лучших организациях», - подчеркнул Анатолий Торкунов, добавив, что на данный момент партия вместе с профильным министерством региона внимательно следит за трудоустройством выпускников средних профессиональных учреждений образования.

Так, например, несмотря на объективные сложности 2020 года, лишь около 1% испытали проблемы с поиском работы, получая при этом соответствующую поддержку.

Сфера профессионального образования Подмосковья является одной из лучших в стране. В 2020 году 13 колледжей и техникумов региона вошли в топ-100 учреждений среднего профессионального образования России по версии движения WorldSkills Russia.