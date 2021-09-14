РИАМО - 14 сен. Навигацию на некоторых станциях столичного метро продублировали на узбекском и таджикском языках для удобства мигрантов, сообщает ТАСС.

Речь идет о станциях «Прокшино» Сокольнической линии и «Лесопарковая» Бутовской линии. Именно от этих станций курсируют автобусы до миграционного центра «Сахарово».

Кроме указателей к выходам из метро, также переведены надписи на табличках у лифтов и на наклейках на дверях вестибюлей.

Ранее в Сети опубликовали фотографии, на которых были запечатлены новые указатели метро на узбекском языке и фарси.