РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 14 сен. Пенсионеры из подмосковных Котельников могут бесплатно заниматься скандинавской ходьбой в округе, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Согласно губернаторской программе «Активное долголетие», занятия по скандинавской ходьбе проводятся в целях поддержания активного образа жизни граждан старшего поколения, сохранения и укрепления их физического и психического здоровья, пропаганды активного долголетия.

Ходьба повышает выносливость, улучшает общее психофизическое состояние и дает отличный профилактический эффект в отношении широкого спектра заболеваний, таких, как избыточный вес и депрессии, болезни сердца и опорно-двигательного аппарата. В Европе, особенно в скандинавских странах, нордическая ходьба является уже традиционной, ею занимаются люди любого возраста и пола.

На Центральной аллее Кузьминского лесопарка занятия по скандинавской ходьбе проходят каждый вторник с 10:00.