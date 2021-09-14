РИАМО - 14 сен. Холодные воздушные массы резко понизили дневную температуру в столице почти на 10 градусов, а в субботу уже возможны первые заморозки в мегаполисе, сообщается на сайте «Метеовести».

Минувший понедельник в столице оказался самым теплым днем с начала календарной осени. Высока вероятность того, что первое место останется за ним до конца сезона. Максимальная температура воздуха превысила отметку в плюс 23 градуса, опередив День знаний, когда было немногим меньше - плюс 22.

Москва и область остаются во власти того же циклона, который в минувшие несколько дней радовал теплом. Однако теперь он начал поставлять в столицу холодные воздушные массы, понижая дневную температуру практически на 10 градусов.

До конца недели дневная температура будет колебаться в пределах плюс 9-14 градусов тепла, а по ночам во второй половине недели в регион вернутся заморозки.

Не исключено, что в ночь на субботу первые минусовые температуры отметят и метеостанции Москвы.

Возвращение бабьего лета в регион возможно лишь в последней пятидневке сентября.

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