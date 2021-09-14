РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 14 сен. В городском округе Люберцы продолжается прививочная кампания по профилактике от гриппа, начали работать выездные мобильные пункты, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Сделать прививку от гриппа жители округа смогут во всех поликлинических отделениях Люберецкой областной больницы в будни с 8:00 до 20:00 и в субботу - с 9:00 до 15:00. Записаться можно через портал Госуслуг или прийти в поликлинику без предварительной записи. Перед вакцинацией врач проведет обязательный осмотр. Кроме того, начали работать выездные мобильные пункты.

График работы выездных пунктов в сентябре 2021 года: 20 сентября – ж/д станция «Люберцы» с 8:00 до 15:00, 14 и 21 сентября – Дом Ветеранов с 8:00 до 15:00, 15 и 22 сентября – СНТ «Дружба» с 8:00 до 15:00, 16 и 24 сентября – СНТ «Зенино» с 8:00 до 15:00, 17 и 23 сентября – СНТ «Березка» с 8:00 до 15:00, 27 сентября – ТЕНЗО-М с 8:00 до 15:00, 28 сентября – СНТ «Пехорка» с 8:00 до 15:00, 29 сентября – ВНИИ Крахмалопродуктов с 8:00 до 15:00.