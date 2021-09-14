РИАМО - 14 сен. Подписан контракт на завершение строительства новой школы на 825 мест в микрорайоне Колычево городского округа Коломна. По результатам конкурса контракт на проведение строительно-монтажных работ заключен со столичным ООО «Воздвижение», сообщает пресс-служба администрации округа.

Контракт с предыдущим подрядчиком был расторгнут в 2020 году в связи с неисполнением условий и срывом сроков строительства.

Согласно проектной документации, новая школа в микрорайоне Колычево станет самым большим образовательным объектом в городском округе. В четырехэтажном здании предусмотрены все необходимые помещения для организации учебной и внеурочной деятельности, занятий спортом, питания, медицинского сопровождения школьников.

На прилегающей территории появится спортивное ядро с беговыми дорожками, детскими игровыми площадками, местами для отдыха. Ввести школу в эксплуатацию планируется в 2022 году.

Строительство объекта осуществляется в рамках президентского проекта «Современная школа» и финансируется из средств федерального, регионального и местного бюджетов. Планируется, что строители приступят к работам в течение 10 дней.