РИАМО - 14 сен. Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков рассказал о формате участия Владимира Путина в голосовании на выборах в Госдуму РФ, передает Федеральное агентство новостей.

В частности, представитель Кремля сказал, что российский лидер сообщит о своем участии в выборах позже.

«Мы сообщим, когда будет принято решение президентом, мы сообщим», — сказал Песков.

Выборы депутатов Госдумы пройдут 17-19 сентября. В электронном голосовании в текущем году принимают участие Москва, Курская, Мурманская, Нижегородская, Ростовская и Ярославская области, а также Севастополь.

Ранее СМИ сообщали, что премьер-министр России Михаил Мишустин проголосует на выборах в Госдуму в режиме онлайн.