РИАМО - 14 сен. Московская область заняла третье место среди некурортных российских регионов по итогам туристического кэшбека осеннего сезона, сообщает «ТурСтат».

Рейтинг представил портал бронирования Санатории-России.рф. В нем учитывалось количество бронирований в санаториях страны.

Первое место среди некурортных регионов занял Башкортостан, второе – Татарстан. Среди курортных топ-3 составили Ставрополье, Краснодарский край и Крым.

Самая дешевая стоимость бронирования номеров в санаториях оказалась в Республике Марий Эл, Московской и Ростовской областях – до 2 тыс. рублей в сутки.

Данный рейтинг составлен на основе анализа покупок путевок на отдых в санаториях страны по программе кэшбека с 1 октября по 24 декабря этого года.

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