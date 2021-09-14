РИАМО - 14 сен. Московская область заняла третье место среди некурортных российских регионов по итогам туристического кэшбека осеннего сезона, сообщает «ТурСтат».
Рейтинг представил портал бронирования Санатории-России.рф. В нем учитывалось количество бронирований в санаториях страны.
Первое место среди некурортных регионов занял Башкортостан, второе – Татарстан. Среди курортных топ-3 составили Ставрополье, Краснодарский край и Крым.
Самая дешевая стоимость бронирования номеров в санаториях оказалась в Республике Марий Эл, Московской и Ростовской областях – до 2 тыс. рублей в сутки.
Данный рейтинг составлен на основе анализа покупок путевок на отдых в санаториях страны по программе кэшбека с 1 октября по 24 декабря этого года.
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