РИАМО - 14 сен. Девятый арбитражный апелляционный суд поддержал решение Московского областного УФАС России о признании жалобы «Компании Блоссом» о нарушении закона о контрактной системе в Реутове необоснованной, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Ранее в региональное управление ФАС поступила жалоба от ООО «Компания Блоссом» на действия (бездействие) администрации городского округа Реутов, комитета по организации закупок муниципалитета при определении с помощью торгов поставщика картриджей.

По итогам рассмотрения подмосковное УФАС России признало жалобу фирмы необоснованной. Не согласившись с указанным решением, компания обратилась в суд.

Суд отказал фирме в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения антимонопольного ведомства.