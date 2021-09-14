РИАМО - 14 сен. В Сети появилось оперативное видео задержания сбежавшего 6 августа из изолятора временного содержания в Истре Александра Мавриди. Видеозапись разместили на сайте «МВД Медиа».

Беглеца взяли в столичном районе Митино. Он попытался оказать активное сопротивление оперативникам.

Согласно кадрам, сразу после задержания Мавриди представился не своими именем и фамилией, а также рассказал, что приехал в Москву из Казахстана 3 дня назад. Кроме того, он отрицал, что ранее был судим, и заявил, что не знает, за что задержан.

Пятеро заключенных совершили побег из ИВС в Истре 6 августа. В настоящий момент все они задержаны.

Мавриди обвиняют в заказном убийстве подмосковного предпринимателя Владимира Маругова, известного как «колбасный король».

Открутили замки гаечным ключом: что известно о сбежавших из изолятора в Истре заключенных>>