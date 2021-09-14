РИАМО - 14 сен. Министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский 4 октября откроет 26-ю международную выставку «Оборудование, технологии, сырье и ингредиенты для пищевой и перерабатывающей промышленности «Агропродмаш-2021». Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.

На выставке всегда представляют лучшие мировые достижения, которые способствуют внедрению современных технологий российскими предприятиями пищевой и перерабатывающей промышленности.

Министр на открытии выставки выступит с приветственным словом к организаторам, участникам и гостям, представит предприятия Подмосковья, которые примут участие в мероприятии.

«Агропродмаш – традиционное место встречи предприятий, заинтересованных в поиске современных технологий, оборудования, сырья и ингредиентов для пищевой и перерабатывающей промышленности. Предприятия Московской области традиционно планируют продемонстрировать лучшие свои достижения в этой области. Они представят новейшие научно-технические разработки, поделятся опытом и в рамках переговоров и подписанных договоров, обновят технический потенциал предприятий», – сказал Сергей Воскресенский.

Мероприятие пройдет в павильонах ЦВК «Экспоцентр». В нем примут участие свыше 26,5 тыс. специалистов из всех федеральных округов России и 75 стран, порядка 930 компаний из 33 стран.