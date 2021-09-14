РИАМО - 14 сен. В ходе конфликта в центре города пьяный молодой человек несколько раз ударил ножом пожилого мужчину, потерпевший скончался, сообщила РИАМО старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

«Молодой человек, будучи в состоянии алкогольного опьянения, находясь на пешеходной зоне Большого Краснохолмского моста в городе Москве, в ходе конфликта с 66-летним потерпевшим причинил ему множественные ножевые ранения в область головы и туловища» , - отметила Иванова.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Инцидент произошел вечером 13 сентября. По подозрению в убийстве был задержан 22-летний уроженец Иркутской области.

С задержанным проводятся все необходимые следственные действия. В ближайшее время молодому человеку планируют предъявить обвинение и избрать меру пресечения.