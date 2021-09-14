РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 14 сен. Жителям ряда домов на улицах Кирова, Карбышва, Ленина, Горожанкиных, Парковой и в Центральном проезде в подмосковном Красногорске рекомендовали кипятить воду из-под крана с 15 по 29 сентября, сообщается на официальном сайте УК «ДЭЗ».

Из телефонограммы АО «Водоканал» следует, что с 15 по 29 сентября на ВЗУ №9 проведут работы по промывке и хлорированию резервуаров. В этот период вода будет подаваться с остаточным запахом хлора. Возможны кратковременные отключения. Воду рекомендуется кипятить.

Водозаборный узел обеспечивает водой жителей домов №№1 - 3, 5А, 26, 28, 30 по улице Кирова, домов №№1, 3, 7, 9, 11, 13, 15, 33, 33/1, 33/2, 35/69 по улице Карбышева, домов №№22, 24, 26, 26А, 28, 30, 63, 65, 67 по улице Ленина, домов №№2, 6, 10, 14, 18, 20 по улице Братьев Горожанкиных, домов №№3А, 3Б по улице Парковой и домов №№1 и 2 в Центральном проезде.