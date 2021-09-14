РИАМО - 14 сен. Директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович сообщил, что идея ввести трехдневные выходные после вакцинации от коронавируса может снизить производительность труда, сообщает Газета.ru.

При этом эксперт отмечает необходимость вакцинации и ее позитивный эффект.

«Если вы сокращаете долю труда, то есть долю занятых, у вас падает производительность, у вас, естественно, упадет пропорционально работе за 3 дня объем созданных товаров и услуг», — сообщил Остапкович.

Между тем, эксперт отметил, что можно пойти на этот шаг, если вакцинация положительно скажется на здоровье сотрудников.

Ранее институт социальных исследований и развития гражданских инициатив предложил в обязательном порядке предоставлять россиянам по 3 оплачиваемых выходных дня после каждого этапа вакцинации от коронавируса.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>