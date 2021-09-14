РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 14 сен. Поликлинику на 413 посещений в смену открыли в микрорайоне Изумрудные холмы подмосковного Красногорска, сообщил глава городского округа Алексей Спасский в своем Telegram-канале.

«Поликлиника в Изумрудных холмах открыта», - написал Спасский.

В первый день работы медучреждение посетил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

В поликлинике работают детское и взрослое отделения: терапия, педиатрия, блок врачей-специалистов, консультативно-диагностическое отделение, дневной стационар, отделение физиотерапии и ЛФК, лучевая диагностика (рентген на 3 рабочих места, флюорограф, маммограф, дентальный рентгенаппарат, УЗИ), стоматология.

Лечебное учреждение рассчитано на 413 посещений в смену.

«Запись уже доступна на Госуслугах, в регистратуре и инфоматах», - заключил Спасский.