РИАМО - 14 сен. Московское областное УФАС России оштрафовало на 20 тыс. рублей должностных лиц ОАО «РЖД». Это связано с делом о техприсоединении в поселке Первомайский городского округа Истра, сообщает пресс-служба УФАС России по Московской области.

Ранее ведомство оштрафовало ОАО «РЖД» на 100 тыс. рублей за невыполнение мероприятий по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств, расположенных в поселке Первомайский, в установленный срок.

Согласно КоАП РФ привлечение к административной ответственности юридического лица не освобождает от административной ответственности виновное должностное лицо.

В ходе проведения административного расследования по делу об административном правонарушении управлением установлено, что должностными лицами ОАО «РЖД» нарушены правила технологического присоединения. За это правонарушение установлена ответственность.