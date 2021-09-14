РИАМО - 14 сен. Вице-премьеры России Александр Новак, Алексей Оверчук, Дмитрий Чернышенко и Дмитрий Григоренко будут голосовать на думских выборах в онлайн-формате. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей.

Пять российских министров тоже примут участие в электронном голосовании. Это глава Минпросвещения Сергей Кравцов, министр культуры Ольга Любимова, руководитель Минпромторга Денис Мантуров, министр здравоохранения Михаил Мурашко и глава Минцифры Максут Шадаев.

Ранее СМИ сообщали, что премьер-министр России Михаил Мишустин проголосует на выборах в Госдуму в режиме онлайн.

Выборы депутатов Госдумы пройдут 17-19 сентября. В электронном голосовании в текущем году принимают участие Москва, Курская, Мурманская, Нижегородская, Ростовская и Ярославская области, а также Севастополь.

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